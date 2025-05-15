Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло первое дополнение — «Смертельное искусство»

Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло первое дополнение — «Смертельное искусство»
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Warhorse выпустила первое дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2. Аддон «Смертельное искусство» (Brushes with Death) уже доступен всем владельцам сезонного пропуска и расширенного издания игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Kingdom Come: Deliverance 2. Права на видео принадлежат Warhorse.

В расширении Индро предстоит помочь таинственному художнику раскрыть его загадочное прошлое и дать волю своим творческим способностям в искусстве раскрашивания щитов. События дополнения развернутся как в Куттенберге, так и в его окрестностях, а для решения проблем главному герою придётся показать всё, на что он способен.

До конца 2025 года для Kingdom Come: Deliverance 2 также выйдет два других дополнения — «Наследие кузницы» (июль — сентябрь) и «Церковная тайна» (октябрь — декабрь).

Материалы по теме
Подборка лучших модов для Kingdom Come: Deliverance 2
Подборка лучших модов для Kingdom Come: Deliverance 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android