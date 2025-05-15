Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло первое дополнение — «Смертельное искусство»

Студия Warhorse выпустила первое дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2. Аддон «Смертельное искусство» (Brushes with Death) уже доступен всем владельцам сезонного пропуска и расширенного издания игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Kingdom Come: Deliverance 2. Права на видео принадлежат Warhorse.

В расширении Индро предстоит помочь таинственному художнику раскрыть его загадочное прошлое и дать волю своим творческим способностям в искусстве раскрашивания щитов. События дополнения развернутся как в Куттенберге, так и в его окрестностях, а для решения проблем главному герою придётся показать всё, на что он способен.

До конца 2025 года для Kingdom Come: Deliverance 2 также выйдет два других дополнения — «Наследие кузницы» (июль — сентябрь) и «Церковная тайна» (октябрь — декабрь).