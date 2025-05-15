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Вышел новый трейлер мультфильма «Плохие парни 2» — премьера 1 августа

Вышел новый трейлер мультфильма «Плохие парни 2» — премьера 1 августа
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Компания Universal Pictures опубликовала новый трейлер мультфильма «Плохие парни 2». Премьера комедии про банду зверей состоится 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Вторая часть приключенческого мультфильма повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром.

Первая часть «Плохих парней» вышла в 2022 году и полюбилась публике — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг мультфильма составляет 88%. В продолжении главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).

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