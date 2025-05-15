Культовый кликер Cookie Clicker впервые выйдет на консолях

Компания Playsaurus анонсировала выход Cookie Clicker на современных консолях. Релиз симулятора фабрики печенья состоится 22 мая на PS4, PS5, Xbox Series и обеих версиях Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале Playsaurus. Права на видео принадлежат Playsaurus.

Игра представляет собой кликер, где необходимо всё время нажимать на печенье и зарабатывать очки. Полученные баллы можно обменивать на различные улучшения, которые позволят получать больше «прибыли».

Cookie Clicker изначально был браузерной игрой. Его за один вечер создал французский разработчик Жюльен Тьенно в 2013 году. Проект был настолько успешным, что в сентябре 2021 года его перевыпустили в Steam — за всё время игра набрала более 70 тысяч крайне положительных обзоров.