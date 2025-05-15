Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Культовый кликер Cookie Clicker впервые выйдет на консолях

Культовый кликер Cookie Clicker впервые выйдет на консолях
Комментарии

Компания Playsaurus анонсировала выход Cookie Clicker на современных консолях. Релиз симулятора фабрики печенья состоится 22 мая на PS4, PS5, Xbox Series и обеих версиях Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале Playsaurus. Права на видео принадлежат Playsaurus.

Игра представляет собой кликер, где необходимо всё время нажимать на печенье и зарабатывать очки. Полученные баллы можно обменивать на различные улучшения, которые позволят получать больше «прибыли».

Cookie Clicker изначально был браузерной игрой. Его за один вечер создал французский разработчик Жюльен Тьенно в 2013 году. Проект был настолько успешным, что в сентябре 2021 года его перевыпустили в Steam — за всё время игра набрала более 70 тысяч крайне положительных обзоров.

Материалы по теме
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
В яблочко: 10 лучших игр про снайперов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android