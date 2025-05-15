Вышел первый тизер сериала Task от автора «Мейр из Исттауна» — премьера в сентябре

Компания HBO выпустила первый тизер сериала Task с Марком Руффало в главной роли. Премьера детективного шоу состоится в сентябре.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

По сюжету главный герой — агент ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поймать Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Автором нового проекта HBO стал Брэд Ингелсби, известный по знаменитому шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Помимо Руффало, в сериале сыграли Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»).