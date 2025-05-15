Квентин Тарантино дал совет начинающим режиссёрам

На Каннском фестивале, который сейчас проходит во Франции, выступил Квентин Тарантино со своей речью. Он похвалил организаторов за то, что они показали два классических вестерна режиссёра Джорджа Шермана «Красный каньон» и «Территория команчей».

Тарантино отметил, что постановщик вестернов обладал способностью снимать фильмы быстрее, чем того требовала студия. Автор «Криминального чтива» считает, что молодые режиссёры должны поучиться у Шермана этой скорости.

У него было меньше времени, чем у любого из современных режиссёров. Но именно то, как он распоряжался этим временем, сделало его таким великим, и это то, что я хочу передать вам, молодым режиссёрам. У вас будет только определённое количество времени в течение дня, когда вы снимаете фильм. Мы все хотим снимать то, что хотим. Мы все хотим получить лучшее из того, что хотим получить. Однако ничего не выйдет, если вы не делаете свою работу в рамках того круга, в котором вы должны действовать. И то, как вы проводите это время — это определит вас.

Квентин Тарантино официально открыл 78-й Каннский фестиваль. Режиссёр сказал, что для него это большая честь. Он также стал почётным гостем секции «Каннская классика», где и показывали классические вестерны Шермана.