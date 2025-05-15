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«Страсти Христовы 2» выйдут под названием «Воскрешение Христа»

«Страсти Христовы 2» выйдут под названием «Воскрешение Христа»
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Стало известно официальное название продолжения фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы». Вторая часть будет называться The Resurrection of the Christ («Воскрешение Христа»). В качестве студийного партнёра режиссёр выбрал студию Lionsgate.

Оригинальные «Страсти Христовы» вышли в 2004 году. Фильм повествует о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Главную роль сыграл Джеймс Кэвизел («Звук свободы»). Долгое время картина была самым кассовой среди фильмов с рейтингом R — при бюджете в $ 55 млн проект Мела Гибсона собрал более $ 609 млн в прокате.

Продолжение должно выйти в 2026 году. События картины будут происходить после смерти Иисуса. С 2016 года Гибсон усердно работал над сценарием вместе со своим братом Доналом и сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом. Уже было написано по меньшей мере шесть черновиков сценария.

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