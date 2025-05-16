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По фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел про молодого Рэмбо

По фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел про молодого Рэмбо
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По данным Deadline, фильм «Рэмбо: Первая кровь» 1982 года получил приквел под названием «Джон Рэмбо».

Деталей картины нет, известно лишь, что события развернутся в юности Рэмбо и расскажут о его войне во Вьетнаме. Кто может сыграть молодого героя, не уточняется.

Режиссёром «Джона Рэмбо» выступит Ялмари Хеландер («Бессмертный»), сценарий напишут Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани («Черный Адам»). Участие Сильвестра Сталлоне пока не подтверждено ни в каком виде: журналисты не знают, задействуют ли его в проекте вообще или оставят не у дел.

Съёмки приквела планируют начать в октябре, даты премьеры картины пока нет.

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