Майкл Джей Фокс снимется в третьем сезоне сериала «Терапия»

Apple объявила, что к касту третьего сезона сериала «Терапия» присоединился Майкл Джей Фокс, известный по франшизе «Назад в будущее» по роли Марти Макфлая.

Подробности о роли держатся в секрете, но она может быть связана с сюжетной линией психотерапевта Пола Роудса, которого сыграл Харрисон Форд. В конце первого сезона выяснилось, что у Пола болезнь Паркинсона — заболевание, с которым Фокс борется уже более 30 лет.

Интересно, что «Терапия» станет первым проектом Майкла с 2020 года, когда он объявил об уходе из кино как раз в связи с развивающейся болезнью.

Когда выйдет третий сезон «Терапии», не раскрывается.