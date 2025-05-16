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Майкл Джей Фокс снимется в третьем сезоне сериала «Терапия»

Майкл Джей Фокс снимется в третьем сезоне сериала «Терапия»
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Apple объявила, что к касту третьего сезона сериала «Терапия» присоединился Майкл Джей Фокс, известный по франшизе «Назад в будущее» по роли Марти Макфлая.

Подробности о роли держатся в секрете, но она может быть связана с сюжетной линией психотерапевта Пола Роудса, которого сыграл Харрисон Форд. В конце первого сезона выяснилось, что у Пола болезнь Паркинсона — заболевание, с которым Фокс борется уже более 30 лет.

Интересно, что «Терапия» станет первым проектом Майкла с 2020 года, когда он объявил об уходе из кино как раз в связи с развивающейся болезнью.

Когда выйдет третий сезон «Терапии», не раскрывается.

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