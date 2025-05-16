Звезда «Каратэ-пацан: Легенды» Бен Ван сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Актёр Бен Ван, получивший главную роль в фильме «Каратэ-пацан: Легенды», сыграет в ленте «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Ему досталась роль некоего Уайатта Кэллоу, одного из жителей 12-го дистрикта, которого выбрали для участия в играх.

Ранее к касту ленты присоединились Майя Хоук («Очень странные дела», Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра») и Маккенна Грейс («Одарённая»).

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» состоится 20 ноября 2026 года. Как и предыдущие картины в серии, лента будет основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта.