Фильм по Gears of War может снять режиссёр «Быстрее пули» Дэвид Литч

По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр Дэвид Литч, снявший «Быстрее пули» и другие фильмы, ведёт переговоры, чтобы снять экранизацию видеоигровой серии Gears of War.

Джон Спейтс, который вместе с Дени Вильнёвом работает над «Дюной», пишет сценарий для фильма, для которого Netflix заключил партнёрское соглашение с The Coalition Studio, канадским разработчиком игр по франшизе.

Netflix приобрела права на киноадаптацию фантастического шутера в 2022 году, и сейчас у неё, возможно, наконец-то появится режиссёр в лице Литча.

Хотя бы примерная дата съёмок проекта и его дата премьеры пока не названы.