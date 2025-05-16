Николас Холт, Дэвид Коренсвет и Джеймс Ганн — на новых кадрах и фото «Супермена»

Издание Entertainment Weekly опубликовало пару новых кадров фильма «Супермен» и одно свеже фото со съёмочной площадки будущего блокбастера.
На кадре можно увидеть Николаса Холта в образе Лекса Лютора и Дэвида Коренсвета, который в фильме сыграл Супермена. На фотографию попал режиссёр ленты Джеймс Ганн.
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о его попытках совмещать человеческую жизнь с жизнью супергероя, спасая людей от злодеев.
Официальной премьеры в России не будет, но ленту наверняка привезут в страну и будут показывать через предсеансовое обслуживание. Выход во всём мире состоится 11 июля.