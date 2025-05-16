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Ана де Армас, Киану Ривз и другие — на свежих кадрах «Балерины», спин-оффа «Джона Уика»

Ана де Армас, Киану Ривз и другие — на свежих кадрах «Балерины», спин-оффа «Джона Уика»
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Издание Screen Rant опубликовало несколько свежих кадров и фото со съёмок «Балерины», спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли.

На кадрах, помимо самой актрисы, можно увидеть других артистов, в том числе Киану Ривза, который в ленте повторил роль Уика.

Свежие кадры «Балерины»

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

Фото: Screen Rant

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Премьера боевика в России состоится уже 5 июня. Это будет официальный показ с профессиональным дубляжом.

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