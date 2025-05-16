Экранизация BioShock от режиссёра «Голодных игр» всё ещё в работе

В интервью изданию IGN режиссёр Фрэнсис Лоуренс (франшиза «Голодные игры») рассказал, что экранизация BioShock всё ещё находится в работе, про неё не забыли.

Важно, что новую версию сценария Лоуренсу прислал не соавтор «Логана» Майкл Грин, который изначально числился сценаристом, а Джастин Роудс. Видимо, ведущим сценаристом проекта будет именно он.

Ранее Лоуренс отмечал, что Netflix даёт ему полную творческую свободу, поэтому проект должен получиться качественным и без лишнего надзора со стороны.

Несмотря на трудности в производстве, режиссёр уверен, что экранизация BioShock так или иначе выйдет, а вот когда, вопрос хороший.