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Названа актриса на главную роль в продолжении сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Названа актриса на главную роль в продолжении сериала «Баффи — истребительница вампиров»
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По данным издания Deadline, исполнительницей главной роли в продолжении сериала «Баффи — истребительница вампиров» стала актриса Райан Кира Армстронг, известная по «Чёрной вдове».

Имя героини Райан не назвали, но отметили, что она будет замкнутой старшеклассницей, которой предстоит бороться с вампирами и другими злыми силами.

Хлоя Чжао, снявшая ленту «Вечные» и другие картины, будет режиссёром и исполнительным продюсером пилотного эпизода сериала. Актриса Сара Мишель Геллар, исполнившая роль Баффи в одноимённом шоу, вернётся к своей роли.

Дату старта производства и дату премьеры пока не называют.

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