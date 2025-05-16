Комедия «Батя 2. Дед» вышла в онлайне

С сегодняшнего дня семейная комедия «Батя 2. Дед» доступна в цифровом формате. Лента появилась в онлайне в «Кинопоиске», «Иви», Okko, Kion и Wink.

События «Бати 2: Дед» разворачиваются в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства.

К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Учитель («Летучий корабль»).

За время проката лента собрала больше 1,5 млрд рублей.