Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы»

Состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы»
Аудио-версия:
Комментарии

16 мая состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Шестую часть культовой серии уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся примерно через неделю неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Кровные узы» продолжат сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

Ранее шестая часть «Пункта назначения» получила самые высокие оценки от критиков, а эксперты предрекают хоррору рекордные сборы в серии.

Материалы по теме
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android