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«Байкальская водица»: в Warface началась коллаборация с игрой-мемом «Русы против ящеров»

«Байкальская водица»: в Warface началась коллаборация с игрой-мемом «Русы против ящеров»
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Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о старте коллаборации тактического шутера Warface и мемной игры «Русы против ящеров».

Во внутриигровом магазине уже появились эксклюзивные предметы, вдохновлённые ярким сатирическим юмором тайтла. К примеру, брелок «Славянский зажим», эксклюзивный камуфляж «Байкальская водица» для «Коктейля Молотова» и камуфляж «Сила Перуна» для дымовой гранаты, а также достижение «Душить змея».

Тематические предметы в рамках коллаборации шутера и «Русов против ящеров» доступны с 14 мая по 14 июня. Warface — бесплатный шутер, доступный на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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