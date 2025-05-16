Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Киллербот» про уставшего андроида от Apple — вышли два эпизода

Стартовал сериал «Киллербот» про уставшего андроида от Apple — вышли два эпизода
Аудио-версия:
Комментарии

16 мая состоялась премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Новый оригинальный проект компании Apple уже доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+ — дебютные две серии можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Научно-фантастический сериал основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс. Проект рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

Режиссёрами адаптации выступили Пол и Крис Вайц («Американский пирог», «Мой мальчик»). В актёрский состав также вошли Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Начальная школа «Эбботт»»), Таттиона Джонс («Ледяные замки»), Тамара Подемски («Призраки») и другие.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android