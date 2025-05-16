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Фильм Пункт назначения: Кровные узы (Пункт назначения 6) — когда выйдет в кинотеатрах России, дата выхода

Фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» выйдет в кинотеатрах России 24 мая
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16 мая состоялась мировая премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Шестую часть культовой серии уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Картина доберётся до страны уже 24 мая — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Хоррор можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Кровные узы» продолжат сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

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