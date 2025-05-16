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Стартовал криминальный сериал «Дастер» со звездой «Остаться в живых» от HBO

Стартовал криминальный сериал «Дастер» со звездой «Остаться в живых» от HBO
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16 мая состоялась премьера сериала «Дастер» — нового оригинального проекта холдинга HBO. Для просмотра уже доступен первый эпизод — всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно в YouTube канале Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Новое шоу от HBO рассказывает историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений.

Главные роли в проекте исполнили Джош Холлоуэй (Сойер из «Остаться в живых») и Рэйчел Хилсон («Это мы»). Шоураннером выступил Джей Джей Абрамс, один из создателей «Остаться в живых», «Миссии: невыполнима 3» и перезапуска «Звёздных войн».

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