Критики уничтожили фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой

16 мая состоялась мировая премьера фильма «Последнее завтра» — новой работы канадского певца Эйбела The Weeknd Тесфайе и актрисы Дженны Ортеги. Проект рассказывает историю страдающего бессонницей музыканта, который однажды встречает на концерте таинственную незнакомку и погружается в опасный водоворот событий.

К премьера фильма критики опубликовали обзоры — в большинстве своём они просто уничтожают фильм. На агрегаторе Rotten Tomatoes всего лишь 16% журналистов рекомендуют триллер к просмотру. Обозревателям больше всего не понравились сюжет, актёрская игра Тесфайе и общий посыл ленты. Однако фанатам певца наверняка понравятся музыкальные номера, отмечают критики.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Последнее завтра» с певцом The Weeknd

Очень быстро становится понятно, что «Последнее завтра» — это кинематографическое путешествие по эго The Weeknd.

Захватывающий проект тщеславия с сюрреалистическим воображением, но натянутым сценарием без ставок и неясным повествованием.

Вы не будете смотреть этот фильм — вы захотите пережить его во время просмотра.

«Последнее завтра» — самодовольный фильм без какого-либо сюжета, который воспринимает себя слишком серьёзно.

Это мучительный фильм о собственном тщеславии.

«Последнее завтра» выйдет в кинотеатрах России 29 мая.