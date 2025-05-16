Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фигурки Funko раскрыли сюжетный поворот новой «Фантастической четвёрки»

Фигурки Funko раскрыли сюжетный поворот новой «Фантастической четвёрки»
Аудио-версия:
Комментарии
Материал содержит спойлеры к фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».

Компания Funko представила коллекцию фигурок POP! по новому фильму Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Помимо главных персонажей, статуэтки раскрывают один из сюжетных поворотов фильма.

На промо представлены два варианта Существа, Мистер Фантастик, Человек-факел, Серебряный сёрфер и Сью Шторм. У последней в комплекте идёт фигурка маленького ребёнка. Таким образом, компания Funko раскрыла, что у двух главных героев будет сын. В трейлере на это были лишь намёки, а сама Marvel напрямую об этом не говорила.

Фото: Funko

Фото: Funko

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги расскажет о величайшей команде супергероев, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Премьера супергеройской картины состоится 25 июля.

Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android