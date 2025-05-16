Фигурки Funko раскрыли сюжетный поворот новой «Фантастической четвёрки»

Материал содержит спойлеры к фильму «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».

Компания Funko представила коллекцию фигурок POP! по новому фильму Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Помимо главных персонажей, статуэтки раскрывают один из сюжетных поворотов фильма.

На промо представлены два варианта Существа, Мистер Фантастик, Человек-факел, Серебряный сёрфер и Сью Шторм. У последней в комплекте идёт фигурка маленького ребёнка. Таким образом, компания Funko раскрыла, что у двух главных героев будет сын. В трейлере на это были лишь намёки, а сама Marvel напрямую об этом не говорила.

Фото: Funko

Фото: Funko

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги расскажет о величайшей команде супергероев, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Премьера супергеройской картины состоится 25 июля.