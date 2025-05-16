Мелодрама «Мужу привет» с Юлией Пересильд выйдет в онлайне 23 мая

Онлайн-кинотеатр Start раскрыл дату цифровой премьеры фильма «Мужу привет». Мелодраму можно будет посмотреть в онлайне уже 23 мая — спустя три недели после выхода в кино. За этот срок картина заработала скромные 2,9 млн рублей.

Видео доступно в VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат START.

В центре сюжета ленты оказывается лучезарная сотрудница ЗАГСа Катерина и её семья. Каждый день она скрепляет любящие сердца, а её собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и любить.

Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд («Вызов») и Владимир Вдовиченков («Батя»). Режиссёром ленты выступил Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие»).