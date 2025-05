Актриса Лиза Янковская сыграет в зарубежном триллере о конфликте России и США

Издание Variety сообщило о том, что российская актриса Лиза Янковская («Ника») сыграет в английском политическом триллере. Фильм получил название Out of This World («Вне этого мира»).

Героями фильма выступят американские дипломаты, которые отправились в Россию, чтобы разрешить экономические разногласия. Всё это на фоне конфликта на Украине. Отмечается, что в картине часть диалогов будет на русском, однако большая часть — на английском.

Помимо Янковской, в картине сыграют Райли Кио («Дьявол всегда здесь») и Ф. Мюррэй Абрахам («Амадей»). Фильм снимет каталонский режиссёр Альберта Серра («Имена Христа»), для которого Out of This World станет англоязычным дебютом.