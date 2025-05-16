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В EA Sports FC 25 вышла «Команда сезона» итальянской Серии А

В EA Sports FC 25 вышла «Команда сезона» итальянской Серии А
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16 мая в EA Sports FC 25 начался четвёртый этап крупного события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев в итальянской Серии А. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Так, в команду лучших игроков сезона Серии А вошли сразу 22 футболиста — в основном он состоит из футболистов «Наполи», «Интера» и «Аталанты». Самый высокий рейтинг в 97 баллов получили нападающий Матео Ретеги и центральный защитник Алессандро Бастони.

Мужская «Команда сезона» Серии А в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

В игру также добавили лучших футболисток Национальной женской футбольной лиги (NWSL). Наивысший рейтинг в 97 баллов достался фланговой нападающей Тимве Чавинге.

«Команда сезона» Национальной женской футбольной лиги в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Лучшие игрока сезона Серии А будут доступны до 23 мая 20:00 мск. После этого последуют Ла Лига и лучшие спортсмены других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 6 июня.

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