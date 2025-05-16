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Вышел трейлер «Кроссы» — мультфильма про живые кроссовки

Вышел трейлер «Кроссы» — мультфильма про живые кроссовки
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Студия Global Film выпустила трейлер комедийного мультфильма «Кроссы». Премьера картины про живую обувь состоится 19 июня в России.

Видео доступно во VK-группе Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Главными героями выступят кроссовки Тай и Максин — брат и сестра, которые живут в музее элитной обуви. Они привыкли к комфортной жизни и совершенно не приспособлены к «ходьбе». Однажды Максин похищает коллекционер обуви. Теперь Тай вынужден отправиться на её поиски по улицам Нью-Йорка.

Мультфильм срежиссировал Роб Эдвардс — он писал сценарии к «Планета сокровищ» и «Принцесса и лягушка». В «Кроссах» героев озвучили Энтони Маки («Капитан Америка: Дивный новый мир»), Лоренс Фишбёрн («Матрица») и Мартин Лоуренс («Плохие парни»).

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