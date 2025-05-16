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Дарта Вейдера сделали искусственным интеллектом: с ним можно поговорить в Fortnite

Дарта Вейдера сделали искусственным интеллектом: с ним можно поговорить в Fortnite
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В Fortnite неожиданно добавили искусственный интеллект: он управляет Дартом Вейдером, который теперь может стать напарником в королевской битве. Он не только помогает в сражениях, но и выступает настоящим собеседником — всё благодаря коллаборации Epic Games, Google и ElevenLabs.

С лордом ситхов можно поговорить про жизнь, обсудить практически что угодно — это можно делать голосом, но на английском языке, так и переписываясь в чате. Среди запретных тем оказались нецензурная лексика, В-баксы, убийство юнлингов, романтические отношения и другие очень личные темы.

Для реализации проекта использовали два искусственных интеллекта — Gemini от Google и ElevenLabs от одноимённой компании. Оценить результаты может каждый желающий: для этого надо найти героя на карте королевской битвы — по наблюдениям игроков, Дарт Вейдер обычно находится около своего замка, лисьего шлюза или местечка масочника.

Где найти героя

Где найти героя

Фото: Fortnite

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