Дарта Вейдера сделали искусственным интеллектом: с ним можно поговорить в Fortnite

В Fortnite неожиданно добавили искусственный интеллект: он управляет Дартом Вейдером, который теперь может стать напарником в королевской битве. Он не только помогает в сражениях, но и выступает настоящим собеседником — всё благодаря коллаборации Epic Games, Google и ElevenLabs.

С лордом ситхов можно поговорить про жизнь, обсудить практически что угодно — это можно делать голосом, но на английском языке, так и переписываясь в чате. Среди запретных тем оказались нецензурная лексика, В-баксы, убийство юнлингов, романтические отношения и другие очень личные темы.

Для реализации проекта использовали два искусственных интеллекта — Gemini от Google и ElevenLabs от одноимённой компании. Оценить результаты может каждый желающий: для этого надо найти героя на карте королевской битвы — по наблюдениям игроков, Дарт Вейдер обычно находится около своего замка, лисьего шлюза или местечка масочника.