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Сборы российских фильмов за рубежом в 2025 году превысили $ 2,5 млн

Сборы российских фильмов за рубежом в 2025 году превысили $ 2,5 млн
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Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» стал самым кассовым в зарубежном прокате среди российских картин. Сказка заработала более $ 1 млн за первый квартал 2025 года (январь — март).

Второе место по прибыли занимает семейный мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» — он собрал $ 407 тыс. Тройку лидеров замыкает ещё одна анимация — «Снежная королева: Разморозка» с $ 332 тыс. Общая сумма сборов всех трёх фильмов достигла $ 2,620 млн. Больше всего российское кино собирает в Румынии и Мексике.

Всего за пределами стран СНГ с января по март вышло 18 полнометражных российских картин. В сравнении с прошлым годом выручка значительно упала — за первый квартал в 2024-м отечественные фильмы собрали $ 11 млн.

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