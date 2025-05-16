Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чем мы занимаемся?» Скарлетт Йоханссон не верила в успех «Мстителей»

«Чем мы занимаемся?» Скарлетт Йоханссон не верила в успех «Мстителей»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды фильма «Мстители» Скарлетт Йоханссон. Актриса рассказала, как они создавали супергеройскую картину 2012 года.

Исполнительница роли Чёрной вдовы отметила, что никто из актёров не знал, сработает ли фильм. Для неё происходящее на съёмочной площадке казалось безумным.

Когда в одном фильме собрали столько персонажей — это казалось большим беспорядком, если честно. Даже на съёмочной площадке всё казалось безумным. Мы все выглядели безумными. Чем мы занимаемся? Я не думаю, что кто-то знал, сработает это или нет, кроме Кевина Файги и Джосса Уидона. Актёры слепо верили в них. Я помню сцену, где нас всех в 360 градусов обходит камера — это был момент, когда мы все подумали, что фильм, возможно, сработает. Это было мощно.

«Мстители» вышли летом 2012 года и стали настоящим хитом. При бюджете в $ 220 млн картина собрала более $ 1,5 млрд, cделав вселенную Marvel популярнейшей франшизой.

Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android