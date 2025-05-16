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«Чем мы занимаемся?» Скарлетт Йоханссон не верила в успех «Мстителей»

Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды фильма «Мстители» Скарлетт Йоханссон. Актриса рассказала, как они создавали супергеройскую картину 2012 года.

Исполнительница роли Чёрной вдовы отметила, что никто из актёров не знал, сработает ли фильм. Для неё происходящее на съёмочной площадке казалось безумным.

Когда в одном фильме собрали столько персонажей — это казалось большим беспорядком, если честно. Даже на съёмочной площадке всё казалось безумным. Мы все выглядели безумными. Чем мы занимаемся? Я не думаю, что кто-то знал, сработает это или нет, кроме Кевина Файги и Джосса Уидона. Актёры слепо верили в них. Я помню сцену, где нас всех в 360 градусов обходит камера — это был момент, когда мы все подумали, что фильм, возможно, сработает. Это было мощно.

«Мстители» вышли летом 2012 года и стали настоящим хитом. При бюджете в $ 220 млн картина собрала более $ 1,5 млрд, cделав вселенную Marvel популярнейшей франшизой.