Стартовали съёмки сериала «Мистер Ноготь» про 50-летнего маникюрщика

Компания Russian Code сообщила о старте съёмок комедийного сериала «Мистер Ноготь». Всего в шоу будет 12 серий, а сами съёмки пройдут в Москве и в Ярославле.

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Главный герой сериала — 50-летний отец семейства, который решает стать мастером маникюра. Он постигает эту профессию, чтобы сохранить семью и собственный статус. Создатели шоу отметили, что их общей целью было сделать добрый и тёплый комедийный сериал.

Режиссёром шоу выступит Константин Колесов — автор сериалов «Жуки» и «Развод». Главные роли сыграют Александр Робак («Географ глобус пропил»), Анастасия Панина («Психологини») и Алексей Корсуков («Территория»). Дата премьеры нового сериала пока неизвестна.