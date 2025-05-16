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В России стартовали продажи смартфонов TECNO Camon 40

В России стартовали продажи смартфонов TECNO Camon 40
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Стартовали продажи новых смартфонов моделей TECNO на российском рынке. Всего в розничных магазинах и на онлайн-площадках доступны четыре версии гаджета из свежей линейки Camon 40.

Все модели Camon 40 имеют AMOLED-дисплеи с разрешением 2436x1080, с частотой от 120 до 144 Гц и батареи объёмом 5200 мАч. Базовые версии оснащены процессорами MediaTek Helio G100 Ultimatek, а продвинутые — Dimensity 7300 и Dimensity 8350 Ultimate. Гаджеты имеют 256 Гб постоянной памяти и 8/12 Гб оперативной, а также улучшенные камеры 50 Мп. Кроме того, новые смартфоны оснащены голосовым помощником Ella, который работает на платформе Tecno AI.

Фото: TECNO

Базовая версия Camon 40 обойдётся в 18 990 рублей. Улучшенная модель Camon 40 Pro стоит 22 990 рублей. Цена на версию смартфона Pro 5G составляет 26 990 рублей, а на Premier 5G — 44 990 рублей. Такие цены сохранятся вплоть до 19 мая — после этого телефоны подорожают.

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