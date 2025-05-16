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Норман Ридус готов сыграть главную роль в фильме Death Stranding

Норман Ридус готов сыграть главную роль в фильме Death Stranding
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Издание IGN взяло интервью у исполнителя главной роли в обеих играх Death Stranding Нормана Ридуса. Актёр рассказал, что с удовольствием вновь сыграет Сэма Бриджеса в предстоящей экранизации.

Если появится такая возможность — обязательно возьмусь. Хотя я и сам не знаю, что сейчас с этим фильмом. В данный момент создание фильма на каких-то предварительных этапах… Но да, я был бы рад.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Ридус также отметил, что только после съёмок во второй части игры смог лучше понять сюжет серии. Артист считает, что до конца осмыслить то, что создаёт Хидео Кодзима, никто не способен.

Экранизацией Death Stranding занимается студия А24, а режиссёром выступит Майкл Сарноски («Свинья»). Дата выхода фильма пока неизвестна. Первые новости об экранизации появились ещё в декабре 2023 года, но пока подготовка к проекту идёт не очень быстро — вероятно, релиз стоит ожидать не ранее следующего года.

Игра Death Stranding 2 выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. В игре будет полностью русская локализация, включая озвучку.

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