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«Мы обсуждаем идеи»: Том Круз — о фильме «Топ Ган 3»

«Мы обсуждаем идеи»: Том Круз — о фильме «Топ Ган 3»
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Американский актёр Том Круз рассказал о статусе производства фильма «Топ Ган 3» — продолжения авиационной дилогии, собравшей в прокате более $ 1,5 млрд. Информация о создании ленты появилась ещё в начале 2024 года, однако с тех пор о триквеле не было никаких новостей.

В интервью изданию Today актёр рассказал, что работа над лентой действительно ведётся. Сейчас в студии Paramount готовят сценарий, который одобрят лишь в том случае, если он понравится самому Крузу и другим членам команды.

Да, мы раздумываем и обсуждаем возможные идеи для «Топ Гана 3». Мне понадобилось 35 лет, чтобы выпустить «Топ Ган: Мэверик», поэтому да, я работаю над несколькими фильмами сразу.

У «Топ Ган 3» пока нет даже примерной даты выхода — сценарий ленты сейчас пишет Эрен Крюгер, соавтор «Мэверика». Известно, что в продолжении вернётся основной состав сиквела, включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла.

Ближайшей картиной с Крузом станет «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — премьера боевика состоится 23 мая.

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