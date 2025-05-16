Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit вышла в полуфинал PGL Astana 2025 по CS 2

Российская Team Spirit вышла в полуфинал PGL Astana 2025 по CS 2
Комментарии

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграл первый матч в плей-офф PGL Astana 2025 по CS 2. Завтра «драконы» выступят в полуфинале престижного турнира в Казахстане.

В матче 1/4 финала Team Spirit победила европейский ростер Ninjas in Pyjamas — 2:0. После уверенной победы на карте Train (13:8) пятёрка Леонида chopper Вишнякова оформила красивый камбек на Dust II — с 3:10 до 13:11.

Фото: Liquipedia

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 17 мая, на стадионе «Барыс Арена. Team Spirit встретится с бразильской FURIA в 17:00 мск, а чуть раньше путёвку в финал разыграют Astralis и Aurora Gaming, начало серии — в 13:00 мск.

Материалы по теме
NAVI сенсационно вылетела с PGL Astana 2025 по CS 2 — команда проиграла Astrаlis
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android