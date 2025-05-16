Российская Team Spirit вышла в полуфинал PGL Astana 2025 по CS 2

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграл первый матч в плей-офф PGL Astana 2025 по CS 2. Завтра «драконы» выступят в полуфинале престижного турнира в Казахстане.

В матче 1/4 финала Team Spirit победила европейский ростер Ninjas in Pyjamas — 2:0. После уверенной победы на карте Train (13:8) пятёрка Леонида chopper Вишнякова оформила красивый камбек на Dust II — с 3:10 до 13:11.

Фото: Liquipedia

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 17 мая, на стадионе «Барыс Арена. Team Spirit встретится с бразильской FURIA в 17:00 мск, а чуть раньше путёвку в финал разыграют Astralis и Aurora Gaming, начало серии — в 13:00 мск.