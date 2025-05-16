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Рэйф Файнс сыграет президента Сноу в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Рэйф Файнс сыграет президента Сноу в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Lionsgate завершает кастинг фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Одну из главных ролей в будущей саге исполнит британский актёр Рэйф Файнс — он сыграет президента Сноу.

На этом посту актёр заменит Дональда Сазерленда, который воплощал персонажа на протяжении четырёх фильмов серии. Будущая лента расскажет историю 50-х Голодных игр, в которых победу одержал Хеймитч Эбернети, персонаж Вуди Харрельсона. В проекте также снимутся Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра») и Маккенна Грейс («Одарённая»).

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» состоится 20 ноября 2026 года. Как и предыдущие картины в серии, лента будет основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта.

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