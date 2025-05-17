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Activision закроет Call of Duty: Warzone Mobile

Activision закроет Call of Duty: Warzone Mobile
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Компания Activision сообщила, что прекращает поддержку онлайн-игры Call of Duty: Warzone Mobile. Шутер уберут из App Store и Google Play уже 19 мая.

В компании отметили, что во внутриигровом магазине уже отключили покупки за реальные деньги. После закрытия Warzone разработчики советуют перейти геймерам в Call of Duty Mobile, которая продолжит работу.

Это решение было принято после тщательного рассмотрения различных факторов. И хотя мы гордимся тем, что перенесли Call of Duty: Warzone на мобильные устройства, к сожалению, он не оправдал наших ожиданий среди пользователей, играющих в первую очередь на смартфонах. 18 мая 2025 года станет последним днём, когда игру можно будет загрузить из Google Play и App Store от Apple, а социальные функции на обеих мобильных платформах будут отключены.

Call of Duty: Warzone Mobile вышла 20 марта 2024 года. Игра представляет собой королевскую битву, где каждому игроку нужно выживать, пока игровая зона уменьшается. В онлайн-шутер теперь можно будет поиграть только на консолях PlayStation, Xbox Series и ПК.

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