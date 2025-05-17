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Создатель «Андора» не смотрел «Звёздные войны» для подготовки к своему сериалу

Создатель «Андора» не смотрел «Звёздные войны» для подготовки к своему сериалу
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Издание Script Magazine взяло интервью у создателя сериала «Андор» Тони Гилроя. Шоураннер рассказал, что во время съёмок не мог смотреть другие проекты по «Звёздным войнам».

Нет, я никогда не смотрел «Звёздные войны». Я не мог смотреть другие сериалы. Потому что «Мандалорец» был таким классным, когда только начался, и я его смотрел. Когда я втянулся в своё шоу, мне стало очень не по себе смотреть другие «Звёздные войны». У меня просто всегда было чувство, что я делаю что-то не так. Поэтому я просто перестал смотреть.

Гилрой также отметил, что практически перестал читать во время создания шоу. Большую часть свободного времени он тратил на просмотр телевидения и фильмов.

Второй сезон «Андора» завершился 14 мая — вместе с этим к концу подошёл и весь сериал. Последние эпизоды получили очень высокие оценки — на агрегаторе IMDb рейтинг 9-13-й серий составляет не менее 9,5 балла из 10. Это абсолютный рекорд в истории сериалов сервиса. «Андор» также уже стал самым высокооценённым проектом в истории «Звёздных войн».

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