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Зрители оценили «Пункт назначения: Кровные узы» на уровне лучших частей серии

Зрители оценили «Пункт назначения: Кровные узы» на уровне лучших частей серии
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16 мая состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Спустя сутки компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Новый хоррор получил оценку «B+». Точно так же были оценены вторая, третья и пятая части кровавой франшизы. При этом картина понравилась зрителям гораздо больше оригинального «Пункта назначения» и четвёртой части.

Фото: CinemaScore

«Кровные узы» продолжат сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

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