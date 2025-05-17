Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стильное издание Kingdom Come: Deliverance 2 подарили премьер-министру Чехии

Стильное издание Kingdom Come: Deliverance 2 подарили премьер-министру Чехии
Аудио-версия:
Комментарии

Премьер-министру Чехии подарили коллекционное издание игры Kingdom Come: Deliverance 2. Это случилось во время приезда политика в город Кутна-Гора, где происходила часть действий RPG.

Такой подарок сделал мэр города Лукаш Сейфер. Разработчики отметили, что в их проект теперь будут играть и политики.

Мы невероятно гордимся тем, что наша игра представлена ​​на таком уровне, и благодарны за поддержку и признание, которые она получает в чешском обществе. Нам сказали, что команда премьер-министра разразилась ревнивыми аплодисментами. Их нельзя винить!

Фото: Warhorse Studios

Фото: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вторая часть знаменитой средневековой RPG предлагает пользователям более грандиозные битвы, а также более проработанный открытый мир с интересным сюжетом и заданиями. За три месяца с момента релиза игра была продана тиражом в 3 млн копий.

Материалы по теме
Первые впечатления от Europa Universalis 5 после 15 часов в новой стратегии Paradox
Эксклюзив
Первые впечатления от Europa Universalis 5 после 15 часов в новой стратегии Paradox
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android