Стильное издание Kingdom Come: Deliverance 2 подарили премьер-министру Чехии

Премьер-министру Чехии подарили коллекционное издание игры Kingdom Come: Deliverance 2. Это случилось во время приезда политика в город Кутна-Гора, где происходила часть действий RPG.

Такой подарок сделал мэр города Лукаш Сейфер. Разработчики отметили, что в их проект теперь будут играть и политики.

Мы невероятно гордимся тем, что наша игра представлена ​​на таком уровне, и благодарны за поддержку и признание, которые она получает в чешском обществе. Нам сказали, что команда премьер-министра разразилась ревнивыми аплодисментами. Их нельзя винить!

Фото: Warhorse Studios

Фото: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вторая часть знаменитой средневековой RPG предлагает пользователям более грандиозные битвы, а также более проработанный открытый мир с интересным сюжетом и заданиями. За три месяца с момента релиза игра была продана тиражом в 3 млн копий.