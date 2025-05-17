Многие владельцы Apple Vision Pro с ценой в $ 3500 пожалели о покупке — СМИ

Издание The Wall Street Journal провело опрос среди владельцев очков виртуальной реальности Apple Vision Pro. Многие пользователи назвали гаджет бесполезным и жалеют о покупке.

Участники опроса отмечают, что устройство весьма громоздкое и занимает много места при перевозке. Некоторых пользователей отталкивает долгое время запуска, скудное количество контента и неудобство при использовании.

Через час уже невозможно терпеть эти очки — хочется их снять. Я бы никому не рекомендовал покупать устройство, разве что вы очень богаты и не знаете, куда девать деньги.

На тебе как будто маска для сна — люди относятся к тебе соответственно.

Очки просто собирают пыль. Думаю, я пользовался ими, может, раза четыре за весь год. Они чересчур тяжёлые.

Очки виртуальной реальности Apple Vision Pro были выпущены в 2024 году. Устройство с ценой в $ 3500 оказалось слишком дорогим гаджетом для обычных пользователей, и спрос на гаджет упал в течение нескольких недель. Сейчас Apple работает над новыми бюджетными версиями.