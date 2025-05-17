«Мятежная Луна» Зака Снайдера может не получить продолжения из-за провала дилогии

Сценарист Курт Джонстад поговорил о дилогии фильмов «Мятежная Луна» Зака Снайдера на подкасте I MINUTEMEN. Он заявил, что третья часть космической саги, скорее всего, никогда не будет снята.

Мы набросали подробные планы ещё на четыре фильма. Зак буквально распланировал всю вселенную. Во втором фильме нужно было найти принцессу, а в третьем фильме нужно было убедиться, что принцесса там, где ей и положено быть. Если нам повезёт и будет воля Божья, мы сможем вернуться в этот мир.

Первая часть «Мятежной Луны» вышла на Netflix в 2023 году, а вторая — в 2024-м. Критики уничтожили оба фильма — на Rotten Tomatoes фильмы получили 22% и 16% свежести. В Netflix планировали создать свою гигантскую фантастическую франшизу не только с фильмами, но и с играми. Однако их планам, кажется, не суждено сбыться.