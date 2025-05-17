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Сериал «Доктор Кто» не закончится после ухода Disney — СМИ

Сериал «Доктор Кто» не закончится после ухода Disney — СМИ
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Издание The Mirror сообщило, что сериал «Доктор Кто» не будет закрыт, даже если Disney откажется от проекта. Шоу продолжится, потому что автор научной фантастики Расселл Т. Дэвис уже распланировал будущие сезоны.

По данным портала, Disney может отказаться от совместного финансирования с каналом BBC, где транслируется шоу. Всё из-за того, что рейтинги сериала упали, а некоторые сюжетные линии вызывают негативные реакции. Несмотря на это, у следующего сезона почти закончен сценарий, а у 17-го сезона уже прорабатывается сюжет.

Оригинальный «Доктор Кто» шёл с 1963 по 1989 год. Перезапуск сериала начал транслироваться в 2005 году и к настоящему времени насчитывает 15 сезонов. Шоу об инопланетном путешественнике во времени имеет большую базу фанатов по всему миру.

Сейчас самого Доктора играет шотландский актёр Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). На данный момент транслируется 15-й сезон (второй сезон мягкого перезапуска).

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