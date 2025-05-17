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В продолжении «Однажды в… Голливуде» сыграет звезда «Короны» — СМИ

В продолжении «Однажды в… Голливуде» сыграет звезда «Короны» — СМИ
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Издание What's on Netflix сообщило, что в касте продолжения «Однажды в… Голливуде» произошло пополнение. В ленте с Брэдом Питтом одну из главных ролей сыграет звезда сериала «Корона» Элизабет Дебики.

По данным портала, актриса ведёт активные переговоры о роли Роберты, менеджера бара, где проходят бои в грязи. Netflix пока не прокомментировал данную информацию.

Сценарий продолжения «Однажды в… Голливуде» написал Квентин Тарантино, а поставит ленту Дэвид Финчер. Будущий фильм станет эксклюзивом Netflix. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Главным героем выступит Клифф Бут в исполнении Питта. По сюжету персонаж работает фиксером для голливудских студий. По просьбам продюсеров крупных кинокомпаний герой решает их проблемы самого разного характера.

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