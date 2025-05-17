Лили-Роуз Депп сыграет в триллере «Тьма снаружи» по книге Кормака Маккарти

Издание Dedline сообщило, что анонсирован фильм «Тьма снаружи» — экранизация романа Кормака Маккарти, автора бестселлера «Старикам тут не место». Главные роли сыграют Джейкоб Элорди («Эйфория») и Лили-Роуз Депп («Носферату»).

Фильм описывают как тёмную сказку, а сюжет будет разворачиваться в Северной Америке во времена Великой депрессии. Главная героиня — молодая девушка, которая решает спасти младенца, оставленного в лесу её братом. Её начинают преследовать три незнакомца, которые сеют смерть везде, где появляются.

Режиссёром выступит Ласло Немеш — до этого он получил «Оскар» за фильм «Сын Саула». Для него «Тьма снаружи» станет англоязычным дебютом. Съёмки начнутся в 2026 году. Дата премьеры пока неизвестна.