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Лили-Роуз Депп сыграет в триллере «Тьма снаружи» по книге Кормака Маккарти

Лили-Роуз Депп сыграет в триллере «Тьма снаружи» по книге Кормака Маккарти
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Издание Dedline сообщило, что анонсирован фильм «Тьма снаружи» — экранизация романа Кормака Маккарти, автора бестселлера «Старикам тут не место». Главные роли сыграют Джейкоб Элорди («Эйфория») и Лили-Роуз Депп («Носферату»).

Фильм описывают как тёмную сказку, а сюжет будет разворачиваться в Северной Америке во времена Великой депрессии. Главная героиня — молодая девушка, которая решает спасти младенца, оставленного в лесу её братом. Её начинают преследовать три незнакомца, которые сеют смерть везде, где появляются.

Режиссёром выступит Ласло Немеш — до этого он получил «Оскар» за фильм «Сын Саула». Для него «Тьма снаружи» станет англоязычным дебютом. Съёмки начнутся в 2026 году. Дата премьеры пока неизвестна.

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