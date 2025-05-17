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«Давление плавило нас»: режиссёры хоррора «Верни её из мёртвых» — о создании фильма

«Давление плавило нас»: режиссёры хоррора «Верни её из мёртвых» — о создании фильма
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Режиссёры фильма «Верни её из мёртвых» рассказали о съёмках хоррора. По словам Майкла и Дэнни Филиппу, популярность их прошлой картины очень давила на них.

Давление буквально плавило нас после успеха «Два, три, демон, приди!». Я чувствовал, как меня парализует.

Фильм ужасов «Два, три, демон, приди!» вышел 2022 году и стал очень популярным среди зрителей. При бюджете в $ 4,5 млн картина собрала более $ 91 млн по всему миру. Вторая часть выйдет не раньше 2027 года.

Новый хоррор от братьев Филиппу называется «Верни её из мёртвых». Премьера фильма состоится 29 мая, в том числе и в России. Картина расскажет о брате и сестре, которые узнают, что в доме их мачехи проходят зловещие ритуалы.

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