NVIDIA разрешила обозревать видеокарту RTX 5060 только на своих условиях

NVIDIA разрешила некоторым изданиям выпустить превью на новую видеокарту RTX 5060, но на своих условиях. Журналисты могли протестировать чип и сравнить его только с RTX 3060 и RTX 2060 Super.

Упоминать в превью можно было только показатели на пяти играх: Avowed, Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Marvel Rivals. Сами тесты было разрешено проводить только при разрешении 1080p.

Обозреватели должны были использовать максимальные настройки графики, DLSS в режиме «Качество», трассировку и реконструкцию лучей. Кроме того, бенчмарки требовалось выполнять с использованием четырёхкратной генерации кадров, которую не поддерживают предыдущие модели.

В СМИ отметили, что их превью — не полноценные обзоры. Они просто делятся первыми результатами тестов. В среднем RTX 5060 выдаёт 232 FPS в большинстве игр при разрешении Full HD. Видеокарта RTX 3060 же показывает гораздо худшие результаты — 49 кадров в секунду, RTX 2060 Super — 43.

Тесты RTX 5060 в сравнении с RTX 3060 и RTX 2060 Super Фото: GameStar

Видеокарта RTX 5060 поступит в продажу уже 19 мая — в этот же день появятся полноценные обзоры без каких-либо условий. Цена устройства составит $ 299 (около 25 тыс. рублей).