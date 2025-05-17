Российская Team Spirit вышла в финал PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2
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Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 сыграет в финале престижного турнира PGL Astana 2025.
В полуфинальной матче команда Леонида chopper Вишнякова переиграла бразильскую FURIA — 2:1 по картам (7-13 на Train, 13-9 на Nuke, 13-7 на Mirage). В другом полуфинале Astralis из Дании неожиданно оказалась сильнее турецкого ростера Aurora Gaming.
Фото: Liquipedia
Гранд-финал PGL Astana 2025 пройдёт на стадионе «Барыс Арена» завтра, 18 мая, начало в 15:00 мск. Team Spirit и Astralis разыграют трофей и главный денежный приз в размере $ 200 тыс. До этого FURIA и Aurora проведут матч за третье место — он стартует в 11:00 мск.
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