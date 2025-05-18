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Фильм ужасов «28 лет спустя» вновь покажут в кинотеатрах

Фильм ужасов «28 лет спустя» вновь покажут в кинотеатрах
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Фильм «28 лет спустя» снова выпустят в кинотеатры США и Канады — в преддверии выхода новой части. Повторные показы зомби-драмы пройдут 21 мая, причём только на одну ночь. К сожалению, в России сеансы не планируются.

В повторный релиз войдут как сам фильм, так и бонусные кадры. Зрителям также покажут отрывки из новой части серии «28 лет спустя».

«28 лет спустя» вышли в 2002 году, а режиссёром выступил Дэни Бойл («Миллионер из трущоб»). Картина повествует о Великобритании, которая за 28 дней становится охвачена зомби-вирусом. Лента стала культовой и обзавелась продолжением спустя шесть лет.

Новая часть под названием «28 лет спустя» выйдет в кинотеатрах уже 20 июня. В фильме вернулись создатели оригинальной картины. В главных ролях снялись Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рэйф Файнс («Список Шиндлера») и Джоди Комер («Мой безумный дневник»). Картина станет первой частью новой трилогии.

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