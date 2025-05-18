Появился новый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»

Издание Variety опубликовало первый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле». Премьера картины состоится на Каннском фестивале 20 мая. Дата выхода в кинотеатрах пока неизвестна.

Фото: Kinology/Variety

Лента представляет собой экранизацию французского романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза. Сюжет фильма повествует о последних годах жизни нацистского преступника Йозефа Менгеле. После окончания войны он отправился в бегство — его разыскивают за бесчеловечные опыты над пленниками концлагерей.

Самого нацистского врача сыграет звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль. При создании фильма Серебренников сотрудничал с автором романа, обсуждая философские смыслы произведения.