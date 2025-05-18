Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»

Появился новый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»
Комментарии

Издание Variety опубликовало первый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле». Премьера картины состоится на Каннском фестивале 20 мая. Дата выхода в кинотеатрах пока неизвестна.

Фото: Kinology/Variety

Лента представляет собой экранизацию французского романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза. Сюжет фильма повествует о последних годах жизни нацистского преступника Йозефа Менгеле. После окончания войны он отправился в бегство — его разыскивают за бесчеловечные опыты над пленниками концлагерей.

Самого нацистского врача сыграет звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль. При создании фильма Серебренников сотрудничал с автором романа, обсуждая философские смыслы произведения.

Материалы по теме
Что посмотреть, если понравился сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Что посмотреть, если понравился сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android