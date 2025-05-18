«Изгой-один» возглавил топ фильмов Disney+ после финала «Андора»

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» стал самым популярным фильмом на сервисе Disney+. По данным на 18 мая картина имеет рейтинг 289 на агрегаторе FlixPatrol, обогнав мультфильм «Лило и Стич» и ленту «Муфаса: Король Лев»

Фото: FlixPatro

Такой популярности «Изгой-один» достиг после выхода второго сезона сериала «Андор» — предыстории картины про Кассиана Андора. Шоу также стало самым просматриваемым на Disney+ с рейтингом 457.

Фото: FlixPatro

Второй сезон сериала «Андор» завершился 14 мая — вместе с этим к концу подошёл и весь сериал. Последние эпизоды получили очень высокие оценки — на агрегаторе IMDb рейтинг 9-13-й серий составляет не менее 9,5 балла из 10. Это абсолютный рекорд в истории сериалов сервиса. «Андор» также уже стал самым высокооценённым проектом в истории «Звёздных войн».